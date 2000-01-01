Мусти (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн
8.42000, Musti
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Сюжет
Белый любознательный котенок Мусти давно знаком европейской публике: не один десяток лет он помогает своим маленьким друзьям познавать окружающий мир, но теперь он делает это в современном формате. Малыш живет в небольшой деревне со своими родителями и каждый новый день наполнен для любопытного непоседы интересными открытиями, которым нет конца.
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