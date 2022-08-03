Мунч (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Французский сериал о бесстрашной юристке, которая ставит справедливость превыше всего. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч руководит собственной юридической фирмой, которая специализируется на защите людей, попавших под ложное обвинение. Героиня готова на всe, чтобы помочь своим клиентам.

