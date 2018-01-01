Мунч (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
8.32018, Munch
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Французский сериал о бесстрашной юристке, которая ставит справедливость превыше всего. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч руководит собственной юридической фирмой, которая специализируется на защите людей, попавших под ложное обвинение. Героиня готова на всe, чтобы помочь своим клиентам.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НГРежиссёр
Николас
Гишто
- ЖСРежиссёр
Жюльен
Сери
- ТБРежиссёр
Тьерри
Бинисти
- Актриса
Изабель
Нанти
- Актёр
Том
Вилла
- ОВАктёр
Орельен
Вик
- ПКАктриса
Палома
Кокуан
- ЛЖАктёр
Люсьен
Жан-Батист
- НКАктёр
Николя
Карпентье
- АСАктёр
Аарон
Серфати
- ИЖАктёр
Ипполит
Жирардо
- ЛААктриса
Лола
Андреони
- ДГАктёр
Доминик
Гилло
- ВТСценарист
Валери
Тонг-Куонг
- МВСценарист
Мари
Винуа
- БПХудожник
Борис
Пио
- СМКомпозитор
Софиа
Моризе