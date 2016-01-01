Мунч. Сезон 1. Серия 1
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Мунч (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32016, Munch
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Французский сериал о бесстрашной юристке, которая ставит справедливость превыше всего. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч руководит собственной юридической фирмой, которая специализируется на защите людей, попавших под ложное обвинение. Героиня готова на всe, чтобы помочь своим клиентам.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb