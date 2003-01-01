Мумия (2001). Сезон 2. Серия 6
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Детям
Мумия (2001)
2-й сезон
6-я серия

Мумия (2001) (мультсериал, 2003) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

6.82003, The Mummy: The Animated Series
Мультсериалы, Фэнтези0+

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Сюжет

Семья О’Коннеллов совершает путешествие в Китай и посещает запретный город, где, по преданию, путешественник Марко Поло спрятал магические свитки. В городе О’Коннеллы знакомятся с местным мальчиком по имени Йинь Ву, который оказывается… императором Китая! Алекс получает бесценные уроки от императорского наставника и начинает понимать, как обращаться с магическим браслетом Осириса…

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мумия (2001)»