Мумия (2001). Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Мумия (2001)
1-й сезон
5-я серия

Мумия (2001) (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.82001, The Mummy: The Animated Series
Мультсериалы, Фэнтези0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Семья О’Коннеллов совершает путешествие в Китай и посещает запретный город, где, по преданию, путешественник Марко Поло спрятал магические свитки. В городе О’Коннеллы знакомятся с местным мальчиком по имени Йинь Ву, который оказывается… императором Китая! Алекс получает бесценные уроки от императорского наставника и начинает понимать, как обращаться с магическим браслетом Осириса…

Страна
США, Южная Корея
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мумия (2001)»