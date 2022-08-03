Мумия (2001) (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Семья О’Коннеллов совершает путешествие в Китай и посещает запретный город, где, по преданию, путешественник Марко Поло спрятал магические свитки. В городе О’Коннеллы знакомятся с местным мальчиком по имени Йинь Ву, который оказывается… императором Китая! Алекс получает бесценные уроки от императорского наставника и начинает понимать, как обращаться с магическим браслетом Осириса…

