Мумия (2001) (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.82001, The Mummy: The Animated Series
Мультсериалы, Фэнтези0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Семья О’Коннеллов совершает путешествие в Китай и посещает запретный город, где, по преданию, путешественник Марко Поло спрятал магические свитки. В городе О’Коннеллы знакомятся с местным мальчиком по имени Йинь Ву, который оказывается… императором Китая! Алекс получает бесценные уроки от императорского наставника и начинает понимать, как обращаться с магическим браслетом Осириса…
СтранаСША, Южная Корея
ЖанрПриключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Актёр
Крис
Маркетт
- ДШАктёр
Джон
Шнайдер
- Актёр
Джим
Каммингс
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ТКАктёр
Том
Кенни
- МРАктёр
Майкл
Рейш
- НГАктёр
Николас
Гест
- ЛЗАктриса
Ленор
Занн
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- МТАктёр
Майкл
Т. Уайсс
- МИСценарист
Марти
Изенберг
- ДАПродюсер
Дайан
А. Креа
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ДГКомпозитор
Джордж
Гэбриел