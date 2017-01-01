Мультяшка Марти. Серия 26
Wink
Детям
Мультяшка Марти
1-й сезон
26-я серия

Мультяшка Марти (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

7.82017, ToonMarty
Мультсериалы6+

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Сюжет

Марти работает в магазине «Мультмарт», где местные жители проводят свободное время. Марти гордится своей работой, в которой ему очень помогает природная общительность. Любое задание он может превратить в увлекательное приключение, где никто не останется в стороне.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.4 IMDb