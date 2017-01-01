WinkДетямМультяшка Марти1-й сезон21-я серия
Мультяшка Марти (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
7.82017, ToonMarty
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Марти работает в магазине «Мультмарт», где местные жители проводят свободное время. Марти гордится своей работой, в которой ему очень помогает природная общительность. Любое задание он может превратить в увлекательное приключение, где никто не останется в стороне.
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Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.4 IMDb
- БФАктёр
Брайан
Фроуд
- ЭААктриса
Эрин
Агостино
- ХДАктриса
Холли
Дж. Франкель
- БШАктёр
Бретт
Шенфилд
- МПАктёр
Майк
Паттерсон
- ЛВПродюсер
Люк
Вайсман
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- МЛКомпозитор
Мэтью
Лафонтейн