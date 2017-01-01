Мультяшка Марти (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

WinkДетямМультяшка Марти1-й сезон17-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Марти работает в магазине «Мультмарт», где местные жители проводят свободное время. Марти гордится своей работой, в которой ему очень помогает природная общительность. Любое задание он может превратить в увлекательное приключение, где никто не останется в стороне.
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
6.4 IMDb
- БФАктёр
Брайан
Фроуд
- ЭААктриса
Эрин
Агостино
- ХДАктриса
Холли
Дж. Франкель
- БШАктёр
Бретт
Шенфилд
- МПАктёр
Майк
Паттерсон
- ЛВПродюсер
Люк
Вайсман
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- МЛКомпозитор
Мэтью
Лафонтейн