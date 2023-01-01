Мультфильмы о Ежике и Медвежонке (мультсериал, 1980) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.11980, Мультфильмы о Ежике и Медвежонке. Серия 3
Мультсериалы0+
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О сериале
Мультипликационный сборник сказок советского писателя Сергея Козлова о необычной дружбе Ежика и Медвежонка. Эта парочка вернeт взрослых в детство, а детей научит мечтать. Добро пожаловать в волшебный мир фантазий и весeлых забав!
Сериал Мультфильмы о Е�жике и Медвежонке 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb