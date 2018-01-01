Мультфильмы о Ежике и Медвежонке (мультсериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.11980, Мультфильмы о Ежике и Медвежонке. Серия 1
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мультипликационный сборник сказок советского писателя Сергея Козлова о необычной дружбе Ежика и Медвежонка. Эта парочка вернeт взрослых в детство, а детей научит мечтать. Добро пожаловать в волшебный мир фантазий и весeлых забав!
Сериал Мультфильмы о Ежике и Медвежонке 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb