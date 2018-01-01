Мультфильмы о Ежике и Медвежонке (мультсериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мультфильмы о Ежике и Медвежонке. Серия 1
Мультфильмы о Ежике и Медвежонке
1-й сезон
1-я серия

О сериале

Мультипликационный сборник сказок советского писателя Сергея Козлова о необычной дружбе Ежика и Медвежонка. Эта парочка вернeт взрослых в детство, а детей научит мечтать. Добро пожаловать в волшебный мир фантазий и весeлых забав!

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb