2025, Мухтар. Он вернулся. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Комедия16+
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Мухтар. Он вернулся (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Трое недисциплинированных сотрудников полиции из разных районов Москвы оказываются на грани увольнения. Один превышает полномочия, запугивая наркокурьера, вторая случайно ранит сослуживца, а третий — не без «помощи» любимого пса — вступает в конфликт с начальником опергруппы. В итоге руководство решает дать им второй шанс: Котова с Мухтаром, внуком и тезкой легендарной собаки, Строганову и Фролова отправляют на «перевоспитание» к полковнику Артему Колосову. они не команда. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел, иначе многие преступления рискуют оказаться висяками.
Рейтинг
- ЕЮРежиссёр
Евгения
Юстус
- ВИРежиссёр
Валерий
Ибрагимов
- АНАктёр
Александр
Носик
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- Актёр
Александр
Тютин
- ИЛАктёр
Игорь
Лагутин
- АЮАктёр
Антон
Юрьев
- АКАктриса
Анастасия
Кравченя
- ЕПАктриса
Елизавета
Пащенко
- Актёр
Мирон
Проворов
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- МПСценарист
Михаил
Палатник
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- ВМСценарист
Виктор
Мельников
- ККСценарист
Кирилл
Кондратов
- Продюсер
Андрей
Могирёв
- ДБПродюсер
Денис
Березин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- ЕППродюсер
Евгений
Парфенов
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- ДККомпозитор
Денис
Копытов