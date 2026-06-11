Мухтар. Он вернулся. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Мухтар. Он вернулся
1-й сезон
4-я серия
2025, Мухтар. Он вернулся. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Комедия16+

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Мухтар. Он вернулся (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Трое недисциплинированных сотрудников полиции из разных районов Москвы оказываются на грани увольнения. Один превышает полномочия, запугивая наркокурьера, вторая случайно ранит сослуживца, а третий — не без «помощи» любимого пса — вступает в конфликт с начальником опергруппы. В итоге руководство решает дать им второй шанс: Котова с Мухтаром, внуком и тезкой легендарной собаки, Строганову и Фролова отправляют на «перевоспитание» к полковнику Артему Колосову. они не команда. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел, иначе многие преступления рискуют оказаться висяками.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
44 мин / 00:44

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Актёры и съёмочная группа сериала «Мухтар. Он вернулся»