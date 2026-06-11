Трое недисциплинированных сотрудников полиции из разных районов Москвы оказываются на грани увольнения. Один превышает полномочия, запугивая наркокурьера, вторая случайно ранит сослуживца, а третий — не без «помощи» любимого пса — вступает в конфликт с начальником опергруппы. В итоге руководство решает дать им второй шанс: Котова с Мухтаром, внуком и тезкой легендарной собаки, Строганову и Фролова отправляют на «перевоспитание» к полковнику Артему Колосову. они не команда. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел, иначе многие преступления рискуют оказаться висяками.

