3 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»
М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»

М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»
На этом уроке вы познакомитесь с творчеством Марка Твена и его произведением Приключения Тома Сойера, прочитаете восьмую главу романа под названием Будущий храбрый пират, рассмотрите интересные моменты в ней.

