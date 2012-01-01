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Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
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Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, The Dark Charisma of Adolf Hitler
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Адольф Гитлер — человек, лишенный сострадания, преисполненный ненависти и предрассудков. Ненависть Гитлера приведет к холокосту, а жажда завоеваний оставит Европу в руинах. И все же этот человек — воплощение зла — был любим миллионами.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb