Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2012, The Dark Charisma of Adolf Hitler
Документальные18+
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Сюжет
Адольф Гитлер — человек, лишенный сострадания, преисполненный ненависти и предрассудков. Ненависть Гитлера приведет к холокосту, а жажда завоеваний оставит Европу в руинах. И все же этот человек — воплощение зла — был любим миллионами.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb