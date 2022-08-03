Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Адольф Гитлер — человек, лишенный сострадания, преисполненный ненависти и предрассудков. Ненависть Гитлера приведет к холокосту, а жажда завоеваний оставит Европу в руинах. И все же этот человек — воплощение зла — был любим миллионами.

