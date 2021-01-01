Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 147 смотреть онлайн

Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"



Сериал Можно ли заниматься спортом во время беременности? 1 сезон 147 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.