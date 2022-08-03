Можешь мне верить (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Можешь мне верить. Серия 2
Мелодрама18+

Пережив измену и гибель мужа, оказавшись без средств к существованию и став приемной матерью для новорожденного сына сбежавшей молодой любовницы мужа, Вероника узнает, что у этой истории есть режиссер — близкий ей человек. Она теряет веру в людей, но приобретает веру в свои силы и получает неожиданный подарок судьбы.

