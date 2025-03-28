Моя прекрасная жизнь (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Блистательная светская львица Шебнем прошла путь от самых низов до вершин успеха. Теперь у неё богатый муж, положение в обществе и роскошная жизнь, но всё висит на волоске из-за её старых тайн — в том числе криминальных. Чтобы сохранить высокий статус и свою семью, Шебнем вынуждена в одиночку сражаться сразу на нескольких фронтах. Ей создаёт проблемы враг из прошлого, бывшая её мужа, недружелюбная свекровь и харизматичный полицейский Месут. Но стойкой и целеустремлённой Шебнем не привыкать к войне.

