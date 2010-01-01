WinkДетямМоя прекрасная няня7-й сезон145-я серия
Моя прекрасная няня (сериал, 2010) сезон 7 серия 145 смотреть онлайн
8.82010, Моя прекрасная няня. Сезон 7. Серия 145
Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие сериала происходит в Москве. Тридцатилетняя Вика Прутковская до пятнадцати лет жила в Мариуполе. Сейчас она живет с родителями на окраине Москвы и работает в небольшом магазине одежды, принадлежащем ее жениху Антону. Вика так бы и жила простой жизнью, знакомой сотням тысяч зрителей, если бы однажды она не постучалась в дверь семьи Шаталиных, где срочно требовалась няня…
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Кирющенко
- АКРежиссёр
Андрей
Кузнецов
- Режиссёр
Эдуард
Радзюкевич
- ЭЛРежиссёр
Эдуард
Ливнев
- Актриса
Анастасия
Заворотнюк
- Актёр
Сергей
Жигунов
- ИААктриса
Ирина
Андреева
- Актриса
Екатерина
Дубакина
- ПСАктёр
Павел
Сердюк
- Актриса
Любовь
Полищук
- Актриса
Ольга
Прокофьева
- Актёр
Борис
Смолкин
- Актриса
Александра
Назарова
- Актриса
Олеся
Железняк
- ФДСценарист
Фрэн
Дрешер
- ПМСценарист
Питер
Марк Джейкобсон
- Сценарист
Константин
Наумочкин
- СПСценарист
Сергей
Плотов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ЮВОператор
Юрий
Важнов
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- ВБОператор
Виталий
Бубненков
- ЮККомпозитор
Юрий
Кузнецов
- ВРКомпозитор
Валерий
Разумовский