Моя прекрасная няня. Сезон 5. Серия 93
Wink
Детям
Моя прекрасная няня
5-й сезон
93-я серия

Моя прекрасная няня (сериал, 2008) сезон 5 серия 93 смотреть онлайн

8.82008, Моя прекрасная няня. Сезон 5. Серия 93
Комедии, Русские6+

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Сюжет

Действие сериала происходит в Москве. Тридцатилетняя Вика Прутковская до пятнадцати лет жила в Мариуполе. Сейчас она живет с родителями на окраине Москвы и работает в небольшом магазине одежды, принадлежащем ее жениху Антону. Вика так бы и жила простой жизнью, знакомой сотням тысяч зрителей, если бы однажды она не постучалась в дверь семьи Шаталиных, где срочно требовалась няня…

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя прекрасная няня»

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