Моя прекрасная няня. Сезон 3. Серия 67
Wink
Детям
Моя прекрасная няня
3-й сезон
67-я серия

Моя прекрасная няня (сериал, 2004) сезон 3 серия 67 смотреть онлайн

8.92004, Моя прекрасная няня. Сезон 3. Серия 67
Комедия6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие сериала происходит в Москве. Тридцатилетняя Вика Прутковская до пятнадцати лет жила в Мариуполе. Сейчас она живет с родителями на окраине Москвы и работает в небольшом магазине одежды, принадлежащем ее жениху Антону. Вика так бы и жила простой жизнью, знакомой сотням тысяч зрителей, если бы однажды она не постучалась в дверь семьи Шаталиных, где срочно требовалась няня…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя прекрасная няня»