WinkДетямМоя полная жизнь1-й сезонПодготовка к свадьбе
Моя полная жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2014, My Big Fat Fabulous Life
ТВ-шоу, Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Из-за болезни Уитни набрала более ста килограммов, и ей пришлось бросить любимое дело — танцы. Сможет ли она доказать, что все еще способна на многое?
Сериал Подготовка к свадьбе 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
3.6 IMDb