Моя полная жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, My Big Fat Fabulous Life
ТВ-шоу, Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Из-за болезни Уитни набрала более ста килограммов, и ей пришлось бросить любимое дело — танцы. Сможет ли она доказать, что все еще способна на многое?

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

3.6 IMDb