Моя мама (сериал, 2016) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

9.22016, Anne
Драма16+

Женщина спасает маленькую девочку от домашнего насилия. Турецкий драматический сериал о силе искренней любви к чужому ребенку. Малышка Мелек страдает от жестокого обращения со стороны матери Шуле и ее нового любовника. Несмотря на ежедневные побои и унижения девочка не отчаивается и верит в то, что однажды ее жизнь наладится. Так и происходит, когда Мелек встречает добрую учительницу Зейнеп. Женщина не может смотреть на постоянные мучения малышки и решает забрать ее себе. Забыв о своих мечтах и планах на будущее, она увозит Мелек очень далеко, где они вместе смогут начать новую жизнь. Что придется испытать Мелек и Зейнеп на пути к счастью, узнаете на Wink. Включайте драму «Моя мама» — турецкий сериал, бесплатно смотреть который можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Турция
Драма
49 мин / 00:49

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

