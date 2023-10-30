Моя мама (сериал, 2016) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Женщина спасает маленькую девочку от домашнего насилия. Турецкий драматический сериал о силе искренней любви к чужому ребенку. Малышка Мелек страдает от жестокого обращения со стороны матери Шуле и ее нового любовника. Несмотря на ежедневные побои и унижения девочка не отчаивается и верит в то, что однажды ее жизнь наладится. Так и происходит, когда Мелек встречает добрую учительницу Зейнеп. Женщина не может смотреть на постоянные мучения малышки и решает забрать ее себе. Забыв о своих мечтах и планах на будущее, она увозит Мелек очень далеко, где они вместе смогут начать новую жизнь. Что придется испытать Мелек и Зейнеп на пути к счастью, узнаете на Wink. Включайте драму «Моя мама» — турецкий сериал, бесплатно смотреть который можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

