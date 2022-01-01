Моя говорящая Анджела (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Сольный выход героини популярной мобильной игры «Говорящий Том и его друзья». Анимационный сериал о белой кошечке Анджеле, которая ни дня не может прожить без приключений. По форме мультфильм напоминает видеодневник: один эпизод – один день из насыщенной жизни Анджелы. Кошечка-блогерша расскажет о своем пикнике в парке, проведет экскурсию по своему дому, поделится любимыми рецептами и впечатлениями об учебе в школе, покажет, что лежит у нее в рюкзаке, и познакомит юных зрителей со своими друзьями Томом, Беном, Джинджер, Пьером, Беккой и Руби.



