Моя гениальная подруга. Сезон 3. Серия 7
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Моя гениальная подруга
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7-я серия

Моя гениальная подруга (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

9.02022, L'amica geniale
Драма18+

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О сериале

Экранизация первого романа тетралогии Элены Ферранте, покорившей весь мир. Начало 1950-х. На улицах и в домах Неаполя процветает насилие, а дети вынуждены работать со средней школы. В этих обстоятельствах зарождается дружба двух необычных девочек, решивших бороться за справедливость.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»