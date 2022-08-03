Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Экранизация первого романа тетралогии Элены Ферранте, покорившей весь мир. Начало 1950-х. На улицах и в домах Неаполя процветает насилие, а дети вынуждены работать со средней школы. В этих обстоятельствах зарождается дружба двух необычных девочек, решивших бороться за справедливость.

