Моя гениальная подруга. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Моя гениальная подруга
1-й сезон
7-я серия

Моя гениальная подруга (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02018, L'amica geniale
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экранизация первого романа тетралогии Элены Ферранте, покорившей весь мир. Начало 1950-х. На улицах и в домах Неаполя процветает насилие, а дети вынуждены работать со средней школы. В этих обстоятельствах зарождается дружба двух необычных девочек, решивших бороться за справедливость.

Сериал Моя гениальная подруга 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Италия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»

Всё