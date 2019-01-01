Моя чужая дочка. Серия 2
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Моя чужая дочка (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.82019, Моя чужая дочка. Серия 2
Мелодрама18+

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О сериале

Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. В это же время в его магазин поступают редкие драгоценности: сапфиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у Анны от переживаний случается выкидыш. После случившегося Олег, партнер мужа по бизнесу, предлагает ей свою поддержку. Справившись с горем, Анна хочет усыновить ребенка из детдома - 8-летнюю «проблемную» Галю, от которой все отказались.

Сериал Моя чужая дочка 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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