Мой восьмой. Серия 7
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Мой восьмой (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.32021, Mister8
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Обаятельный инженер Юхо видит в ресторане отеля скучающую Марию. Проболтав весь вечер и проведя вместе отличную ночь, наутро они расстаются. Позже Юхо с удивлением выясняет, что у девушки есть 7 любовников, по одному на каждый день недели. В тот вечер, когда они познакомились, мистер Понедельник, брутальный пожарный, наврал Марии и не пришел на встречу. Теперь его место вакантно: врать мужчинам Марии строжайше запрещено по контракту, который подписывает каждый из них. Но Юхо одного дня мало. И у него есть весьма коварный план.

Страна
Финляндия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой восьмой»