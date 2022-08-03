Мой удивительный парень. Серия 21
Мой удивительный парень
1-й сезон
21-я серия

Мой удивительный парень (сериал, 2016) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

8.92016, Wo de qi miao nan you
Фэнтези, Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тянь Цзинчжи попадает в аварию и пробуждает ото сна 500-летнюю мумию мужчины Сюэ Линцяо. Много лет назад его пытались убить — обескровили, положили в гроб и выбросили в водоем. Спустя годы, когда мумию обнаружили, еe перевозили на той самой машине, в которую врезалась наша девушка, и еe кровь оживила парня. Теперь он должен отомстить, а пока ожившая мумия поживeт у Цзинчжи.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb