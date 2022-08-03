Мой удивительный парень (сериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
8.92016, Wo de qi miao nan you
Фэнтези, Комедия12+
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О сериале
Тянь Цзинчжи попадает в аварию и пробуждает ото сна 500-летнюю мумию мужчины Сюэ Линцяо. Много лет назад его пытались убить — обескровили, положили в гроб и выбросили в водоем. Спустя годы, когда мумию обнаружили, еe перевозили на той самой машине, в которую врезалась наша девушка, и еe кровь оживила парня. Теперь он должен отомстить, а пока ожившая мумия поживeт у Цзинчжи.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb