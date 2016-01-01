Мой удивительный парень (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.92016, Wo de qi miao nan you
Фэнтези, Мелодрама12+
О сериале
Тянь Цзинчжи попадает в аварию и пробуждает ото сна 500-летнюю мумию мужчины Сюэ Линцяо. Много лет назад его пытались убить — обескровили, положили в гроб и выбросили в водоем. Спустя годы, когда мумию обнаружили, еe перевозили на той самой машине, в которую врезалась наша девушка, и еe кровь оживила парня. Теперь он должен отомстить, а пока ожившая мумия поживeт у Цзинчжи.
7.2 IMDb