Мой удивительный парень. Серия 10
Wink
Детям
Мой удивительный парень
1-й сезон
10-я серия

Мой удивительный парень (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.92016, Wo de qi miao nan you
Фэнтези, Мелодрамы12+

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Сюжет

Тянь Цзинчжи попадает в аварию и пробуждает ото сна 500-летнюю мумию мужчины Сюэ Линцяо. Много лет назад его пытались убить — обескровили, положили в гроб и выбросили в водоем. Спустя годы, когда мумию обнаружили, еe перевозили на той самой машине, в которую врезалась наша девушка, и еe кровь оживила парня. Теперь он должен отомстить, а пока ожившая мумия поживeт у Цзинчжи.

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Рейтинг

7.2 IMDb