Мой шумный дом. Сезон 5. Серия 504
Wink
Детям
Мой шумный дом
5-й сезон
504-я серия

Мой шумный дом (мультсериал, 2020) сезон 5 серия 504 смотреть онлайн

8.32020, The Loud House
Мультсериалы6+

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Сюжет

Одиннадцатилетний Линкольн Лауд – средний ребенок в семье, потому что у него есть пять старших и пять младших сестер. Чтобы выживать среди такого количества девчонок, нужно быть настоящим стратегом. Вместе с другом Клайдом Линкольн придумывает лайфхаки для каждой непростой бытовой ситуации.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой шумный дом»