Серия 426b
Wink
Детям
Мой шумный дом
4-й сезон
Серия 426b

Мой шумный дом (мультсериал, 2019) сезон 4 серия 426 смотреть онлайн

8.32019, The Loud House
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одиннадцатилетний Линкольн Лауд – средний ребенок в семье, потому что у него есть пять старших и пять младших сестер. Чтобы выживать среди такого количества девчонок, нужно быть настоящим стратегом. Вместе с другом Клайдом Линкольн придумывает лайфхаки для каждой непростой бытовой ситуации.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой шумный дом»