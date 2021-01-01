Мой питомец — псих. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Мой питомец — псих
1-й сезон
9-я серия
7.62021, HouseBroken
Мультсериалы, Комедии18+

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Мой питомец — псих (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Пуделиха Хани устраивает сеансы групповой психотерапии для соседских домашних и бездомных животных. На встречи приходят стареющая персидская кошка (бывшая королева красоты), терьер с обсессивно-компульсивным расстройством, уличный кот, состоящий в полигамных отношениях, и хомячиха, переживающая утрату своего партнера, которого сама же и съела. У Хани свои проблемы: ее муж-сенбернар обожает есть носки хозяина и слишком часто вылизывается.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Мультсериалы
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой питомец — псих»