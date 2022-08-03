Мой питомец — псих (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мой питомец — псих. Сезон 1. Серия 4
7.62021, HouseBroken
Мультсериалы, Комедия18+

Пуделиха Хани устраивает сеансы групповой психотерапии для соседских домашних и бездомных животных. На встречи приходят стареющая персидская кошка (бывшая королева красоты), терьер с обсессивно-компульсивным расстройством, уличный кот, состоящий в полигамных отношениях, и хомячиха, переживающая утрату своего партнера, которого сама же и съела. У Хани свои проблемы: ее муж-сенбернар обожает есть носки хозяина и слишком часто вылизывается.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

