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Мой маленький пони: Дружба - это чудо
3-й сезон
3-я серия

Мой маленький пони: Дружба - это чудо (мультсериал, 2012) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2012, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультсериалы, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

Страна
Филиппины, США, Канада
Жанр
Комедия, Мюзикл, Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой маленький пони: Дружба - это чудо»