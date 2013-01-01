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Мой маленький пони: Дружба - это чудо
4-й сезон
21-я серия

Мой маленький пони: Дружба - это чудо (мультсериал, 2013) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

2013, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультсериалы0+

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Сюжет

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой маленький пони: Дружба - это чудо»