Мост (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

После событий прошлого сезона прошло около двух лет. Карьера и будущее детектива Саги Норен оказываются буквально в шаге от краха – ее подозревают в страшном преступлении. Однако финальному делу все равно быть, и оно станет незабываемым во всех отношениях.



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