Мост (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
2017, Bron/Broen
Триллеры, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
После событий прошлого сезона прошло около двух лет. Карьера и будущее детектива Саги Норен оказываются буквально в шаге от краха – ее подозревают в страшном преступлении. Однако финальному делу все равно быть, и оно станет незабываемым во всех отношениях.
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ХГРежиссёр
Хенрик
Георгссон
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ШЗРежиссёр
Шарлотта
Зилинг
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СХАктриса
София
Хелин
- Актёр
Ким
Бодния
- ТЛАктёр
Туре
Линдхардт
- ДМАктёр
Даг
Малмберг
- СБАктриса
Сара
Боберг
- РПАктёр
Рафаэль
Петтерссон
- ГФАктёр
Гэбриел
Флорес Жаир
- ПШАктриса
Пак
Шарбау
- ЛСАктёр
Ларс
Симонсен
- ХАктёр
Хенрик
Лундстрем
- КвАктриса
Кэндис
ван Литсенборг
- МДСценарист
Мортен
Драгстед
- МЛСценарист
Марен
Луизе Кеэне
- КАСценарист
Камилла
Альгрен
- ЭАСценарист
Эрик
Арнбом
- ММСценарист
Монс
Морлинд
- КХХудожница
Керстин
Хальворссон
- НСХудожник
Нильс
Сейер
- СГХудожник
Сёрен
Гам
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон