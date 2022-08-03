Мост. Сезон 3. Серия 10
Мост (сериал, 2015) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

9.02015, Bron/Broen
Триллер, Детектив18+

О сериале

На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением незнакомого объекта: тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Чья полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут мертвой женщины?

Дания, Швеция, Германия
Криминал, Детектив, Триллер
58 мин / 00:58

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

