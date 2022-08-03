Мост (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Мост. Сезон 2. Серия 9
2013, Bron/Broen 2
Триллер, Детектив18+

О сериале

Знаменитый скандинавский детектив. Мост через пролив, разделяющий вечных соперников -- Данию и Швецию. Два берега. Две страны. Две правды. Два языка – похожих, и все-таки разных. Два детектива – мужчина и женщина. И одно загадочное преступление.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

