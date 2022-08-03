Мост (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
2013, Bron/Broen 2
Триллер, Криминал18+
О сериале
Знаменитый скандинавский детектив. Мост через пролив, разделяющий вечных соперников -- Данию и Швецию. Два берега. Две страны. Две правды. Два языка – похожих, и все-таки разных. Два детектива – мужчина и женщина. И одно загадочное преступление.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ХГРежиссёр
Хенрик
Георгссон
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ШЗРежиссёр
Шарлотта
Зилинг
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СХАктриса
София
Хелин
- Актёр
Ким
Бодния
- ТЛАктёр
Туре
Линдхардт
- ДМАктёр
Даг
Малмберг
- СБАктриса
Сара
Боберг
- РПАктёр
Рафаэль
Петтерссон
- ГФАктёр
Гэбриел
Флорес Жаир
- ПШАктриса
Пак
Шарбау
- ЛСАктёр
Ларс
Симонсен
- ХАктёр
Хенрик
Лундстрем
- КвАктриса
Кэндис
ван Литсенборг
- МДСценарист
Мортен
Драгстед
- МЛСценарист
Марен
Луизе Кеэне
- КАСценарист
Камилла
Альгрен
- ЭАСценарист
Эрик
Арнбом
- ММСценарист
Монс
Морлинд
- КХХудожница
Керстин
Хальворссон
- НСХудожник
Нильс
Сейер
- СГХудожник
Сёрен
Гам
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон