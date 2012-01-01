Мост. Сезон 2. Серия 5
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Мост (сериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

9.02012, Bron/Broen
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением незнакомого объекта: тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Чья полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут мертвой женщины?

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

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