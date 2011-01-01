Мост. Сезон 1. Серия 5
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Мост (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Bron/Broen 1
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знаменитый скандинавский детектив. Мост через пролив, разделяющий вечных соперников -- Данию и Швецию. Два берега. Две страны. Две правды. Два языка – похожих, и все-таки разных. Два детектива – мужчина и женщина. И одно загадочное преступление.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»