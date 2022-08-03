Мост (2018) (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Мост (2018). Сезон 2. Серия 8
8.52020, Мост (2018). Сезон 2. Серия 8
Криминал, Детектив18+

О сериале

Две страны, одно преступление и двое совершенно разных по менталитету, темпераменту и методам следователей, которые вынуждены работать в паре. Остросюжетный сериал «Мост» — это третья международная адаптация шведско-датского детектива «Bron/Broen», заслужившего культовый статус.

