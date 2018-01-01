Мост (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыМост (2018)1-й сезон4-я серия
8.52018, Мост (2018). Сезон 1. Серия 4
Криминал, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Две страны, одно преступление и двое совершенно разных по менталитету, темпераменту и методам следователей, которые вынуждены работать в паре. Остросюжетный сериал «Мост» — это третья международная адаптация шведско-датского детектива «Bron/Broen», заслужившего культовый статус.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Константин
Статский
- Режиссёр
Максим
Василенко
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Михаил
Пореченков
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- АКАктриса
Алёна
Кучкова
- ДПАктёр
Денис
Портнов
- ЮКАктёр
Юрий
Ковалев
- АПАктёр
Андрюс
Паулавичюс
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ИБАктриса
Илона
Бродская
- ПСАктёр
Павел
Стонт
- ДКСценарист
Дмитрий
Курилов
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- МГХудожница
Мария
Гринь
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ВТХудожник
Виталий
Труханенко
- ДМХудожник
Дмитрий
Малич
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ААОператор
Артём
Анисимов
- Композитор
Павел
Есенин