Мост (2018). Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мост (2018)
1-й сезон
4-я серия

Мост (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52018, Мост (2018). Сезон 1. Серия 4
Криминал, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Две страны, одно преступление и двое совершенно разных по менталитету, темпераменту и методам следователей, которые вынуждены работать в паре. Остросюжетный сериал «Мост» — это третья международная адаптация шведско-датского детектива «Bron/Broen», заслужившего культовый статус.

Сериал Мост (2018) 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост (2018)»